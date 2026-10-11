विष्णु विशाल की 'इरंडु वानाम' की रिलीज टली, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
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विष्णु विशाल और मामिथा बैजू की फिल्म 'इरंडु वानाम' अब पहले से तय तारीख 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में नहीं रिलीज होगी।
टीम का कहना है कि वे एक नई रिलीज की तारीख तय कर रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा दर्शक इसे बड़े पर्दे पर देख पाएं और उन्हें फिल्म देखने का शानदार अनुभव मिल सके। फैंस फिल्म की पहली घोषणा से काफी उत्साहित थे।
टीम ने 'इरंडु वानाम' को लेकर कही ये बात
फिल्म के निर्माता बताते हैं कि 'इरंडु वानाम' उनके दिल के बेहद करीब एक प्रोजेक्ट है। उन्हें पूरा भरोसा है कि दर्शकों का इंतजार बेकार नहीं जाएगा। उन्होंने फैंस, डिस्ट्रीब्यूटर्स और पार्टनर्स का उनके साथ बने रहने के लिए धन्यवाद भी किया है।
यहां एक दिलचस्प बात यह है कि निर्देशक रामकुमार तीसरी बार विष्णु के साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले वे 'मुंडासुपट्टी' और 'रत्सासन' जैसी फिल्में बना चुके हैं।