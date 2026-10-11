विष्णु विशाल की 'इरंडु वानाम' की रिलीज टली, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?

फिल्म के निर्माता बताते हैं कि 'इरंडु वानाम' उनके दिल के बेहद करीब एक प्रोजेक्ट है। उन्हें पूरा भरोसा है कि दर्शकों का इंतजार बेकार नहीं जाएगा। उन्होंने फैंस, डिस्ट्रीब्यूटर्स और पार्टनर्स का उनके साथ बने रहने के लिए धन्यवाद भी किया है।

यहां एक दिलचस्प बात यह है कि निर्देशक रामकुमार तीसरी बार विष्णु के साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले वे 'मुंडासुपट्टी' और 'रत्सासन' जैसी फिल्में बना चुके हैं।