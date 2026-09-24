ईरानी दूतावास ने बालकृष्ण की 'भगवंत केसरी' के सीन से ट्रंप को किया ट्रोल, वीडियो वायरल

जिम्बाब्वे स्थित ईरानी दूतावास ने एक्स पर तंज कसते हुए कहा कि ट्रंप का बयान भारतीय फिल्में देखने का असर लगता है।

पोस्ट में लिखा गया कि ट्रंप ईरान को मिटाने की बात करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि ईरान बेबस नहीं है। इसके साथ तेलुगू फिल्म 'भगवंत केसरी' का एक क्लिप लगाया गया, जिसमें अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण मैनहोल के ढक्कन से गोलियों को रोकते दिखते हैं। दूतावास ने चुटकी ली कि शायद ट्रंप यही फिल्में देख रहे हैं।