पिछले महीने टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई गोलीबारी की जांच अभी भी जारी है।

मुंबई की एक अदालत ने इस मामले में आरोपी नंबर 13, सुनेहा शर्मा की पुलिस हिरासत 21 नवंबर तक बढ़ा दी है। सुनीहा पर मुख्य आरोपी अनिल पंडित से जुड़े होने का आरोप है।

पुलिस अब क्रिप्टोकरेंसी से हुए भुगतानों और करीब 20 QR कोड की गहराई से जांच कर रही है। माना जा रहा है कि इन्हीं के जरिए हमले के लिए पैसा जुटाया गया था।