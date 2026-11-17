टाइगर श्रॉफ गोलीबारी मामले में आया नया मोड़, क्रिप्टो और QR कोड के जरिए पैसों का हुआ लेन-देन
पिछले महीने टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई गोलीबारी की जांच अभी भी जारी है।
मुंबई की एक अदालत ने इस मामले में आरोपी नंबर 13, सुनेहा शर्मा की पुलिस हिरासत 21 नवंबर तक बढ़ा दी है। सुनीहा पर मुख्य आरोपी अनिल पंडित से जुड़े होने का आरोप है।
पुलिस अब क्रिप्टोकरेंसी से हुए भुगतानों और करीब 20 QR कोड की गहराई से जांच कर रही है। माना जा रहा है कि इन्हीं के जरिए हमले के लिए पैसा जुटाया गया था।
पुलिस QR कोड की कर रही है जांच
जांच एजेंसियां उन सभी लोगों का पता लगाने में जुटी हैं जो इस घटनाक्रम में शामिल थे। इनमें वे विक्रेता या बिचौलिए भी शामिल हैं जो QR कोड के जरिए हुए लेनदेन से जुड़े थे।
सुनेहा के अलावा 5 अन्य संदिग्धों को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
पुलिस इस पूरे मामले में सभी की भूमिका और पैसों के लेन-देन के जाल को सुलझाने की कोशिश कर रही है, जिससे यह मामला और भी पेचीदा होता जा रहा है।