'कॉकटेल 2': शाहिद-कृति के गाने को लोगों ने बताया नकल, इस गाने से की तुलना

लेखन ज्योति सिंह 04:53 pm May 20, 202604:53 pm

क्या है खबर?

फिल्म 'कॉकटेल 2' से शाहिद कपूर और कृति सैनन का गाना 'माशूका' यूट्यूब पर जारी हाे चुका है। यह एक रोमांटिक ट्रैक है, जिसका संगीत प्रीतम ने तैयार किया है। जहां लोग शाहिद और कृति की तारीफ करते हुए गाने को काफी पसंद कर रहे हैं, तो वहीं कुछ इसकी धुन पर नकल करने का आरोप लगा रहे हैं। वह सोशल मीडिया पर 'माशूका' की तुलना, 1993 के एक इटैलियन गाने 'से सो अर्रुबाते ए नोना' से कर रहे हैं।