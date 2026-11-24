महेश मथाई और राजेश मापुस्कर के निर्देशन में बनी सीरीज 'रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब' कश्मीर घाटी के पहले प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब की स्थापना के असल संघर्ष और जुनून की कहानी पर आधारित है।

इसका प्रीमियर पिछले साल 9 दिसंबर को OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर हुआ था।

सीरीज ने भारत में समीक्षकों और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं हासिल की थीं, लेकिन यह इंटरनेशनल एमी पुरस्कार में जीत हासिल करने से चूक गई।