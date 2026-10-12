क्या 'बिग बॉस 20' में इन्फ्लुएंसर जतिन प्रताप सिंह की होने वाली है धमाकेदार एंट्री? इंस्टा पोस्ट से मची खलबली
'बिग बॉस 20' में एक नया वाइल्डकार्ड प्रतियोगी आ सकता है और वो है दिल्ली के जाने-माने लाइफस्टाइल और ट्रैवल इन्फ्लुएंसर जतिन प्रताप सिंह।
जतिन ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें वह शो के थीम में नजर आए। इस पोस्ट के बाद से ही उनके फैंस के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या वह बिग बॉस के घर में हिस्सा लेने वाले हैं।
इंस्टाग्राम पर उनके 15 लाख फॉलोअर्स हैं, तो वहीं यूट्यूब पर भी उनके 1.03 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं।
इतने बड़े फैन बेस को देखते हुए साफ है कि जतिन को दर्शकों को अपनी तरफ खींचना बखूबी आता है।
जतिन के पास है ये अनुभव
जतिन सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर ही नहीं हैं। उन्होंने 'इंडियन आइकॉन सीरीज' में जज की भूमिका भी निभाई है। इसके अलावा, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन भी खेला है और राज्य-स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है।
अगर वह 'बिग बॉस' के घर में आते हैं, तो उनके अनुभवों का यह मिश्रण गेम को पूरी तरह बदल सकता है। यह शो सितंबर से ही अपने 'तथास्तु' थीम के साथ दर्शकों का ध्यान खींच रहा है।
इस थीम के तहत प्रतियोगिगों को गेम में आगे बढ़ने के लिए कुछ और मौके मिलते हैं। शो को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया जा रहा है और कलर्स टीवी पर भी इसे देखा जा सकता है।