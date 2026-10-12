क्या 'बिग बॉस 20' में इन्फ्लुएंसर जतिन प्रताप सिंह की होने वाली है धमाकेदार एंट्री? इंस्टा पोस्ट से मची खलबली

'बिग बॉस 20' में एक नया वाइल्डकार्ड प्रतियोगी आ सकता है और वो है दिल्ली के जाने-माने लाइफस्टाइल और ट्रैवल इन्फ्लुएंसर जतिन प्रताप सिंह।

जतिन ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें वह शो के थीम में नजर आए। इस पोस्ट के बाद से ही उनके फैंस के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या वह बिग बॉस के घर में हिस्सा लेने वाले हैं।

इंस्टाग्राम पर उनके 15 लाख फॉलोअर्स हैं, तो वहीं यूट्यूब पर भी उनके 1.03 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं।

इतने बड़े फैन बेस को देखते हुए साफ है कि जतिन को दर्शकों को अपनी तरफ खींचना बखूबी आता है।