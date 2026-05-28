लूर्व म्यूजियम की महा-डकैती पर फिल्म, दिनदहाड़े 800 करोड़ के जेवरात उड़ा ले गए थे चोर

हॉलीवुड में एक ऐसी फिल्म की तैयारी चल रही है, जिसके आगे 'धूम' भी फीकी पड़ जाए। पेरिस के लूर्व म्यूजियम से दिनदहाड़े 800 करोड़ के गहने उड़ाने वाले शातिर चोरों की असली कहानी अब बड़े पर्दे पर आ रही है। ये पेरिस के मशहूर लूर्व म्यूजियम में हुई इतिहास की सबसे हैरान कर देने वाली डकैती है, जो अब बड़े पर्दे पर तहलका मचाने के लिए तैयार है। आइए जानें क्या कुछ जानकारी मिली है।

वारदात हंसते-खेलते चोरी कर गए थे चोर, अब पर्दे पर मचेगा शोर पिछले साल फ्रांस के ऐतिहासिक लूर्व म्यूजियम से करीब 830 करोड़ के गहनों की चोरी ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी थी, लेकिन इस डकैती की सबसे हैरान और मजेदार बात यह थी कि चोर बेहद ही मजाकिया और अजीब तरीके से इस कड़ी सुरक्षा वाले म्यूजियम के अंदर घुसे और चोरी करने के बाद बिल्कुल आराम से चलते हुए बाहर निकल गए। अब दुनियाभर में चर्चा का विषय बनी इस अनोखी डकैती पर फिल्म बन रही है।

धमाका फिल्म के साथ-साथ डॉक्युमेंट्री बनाने की भी चल रही तैयारी फिल्म का निर्देशन मशहूर फ्रांसीसी निर्देशक रोमेन गवरस करेंगे, जिन्होंने साल 2025 में अन्या टेलर-जॉय अभिनीत हॉलीवुड फिल्म 'सैक्रिफाइस' बनाई थी। फिल्म खोजी किताब 'मैन बास सुर ले लूर्व' से प्रेरित होगी। पब्लिशिंग हाउस फ्लेमारियन के मुताबिक, 19 अक्टूबर, 2025 को हुई इस डकैती पर आधारित किताब के फिल्म राइट्स प्रोडक्शन कंपनी 'इकोनोक्लास्ट' को बेचे जा चुके हैं, जबकि एक ब्रिटिश निर्माता ने इतिहास की इस सबसे बड़ी डकैती पर एक डॉक्युमेंट्री सीरीज बनाने के राइट्स भी खरीद लिए हैं।"

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दीवानगी किताब की एक भी कॉपी बिकने से पहले ही बिक गए फिल्म राइट्स इस खोजी किताब 'मैन बास सुर ले लूर्व' फ्रांस के मशहूर अखबारों 'ले पेरिसियन', 'ले मोंडे' और साप्ताहिक पत्रिका 'पेरिस मैच' के तीन पत्रकारों ने मिलकर लिखा है, जो बीते बुधवार को बुकस्टोर्स पर आ गई है। इस किताब और फिल्म को लेकर इस कदर दीवानगी है कि किताब की एक भी कॉपी बिकने से पहले ही इसके फिल्म राइट्स एडवांस में ही बिक गए थे। निर्माताओं को पूरा भरोसा है कि फिल्म और किताब, दोनों ही तहलका मचा देंगी।

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