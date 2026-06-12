जानें इंद्रन्स की फिल्म 'अनंथन काडू' को कब और कहां देखें?

'अनंथन काडू' दुनिया भर में 25 जून को होगी रिलीज

फिल्म का टीजर सामने आ गया है, जिसमें दमदार दृश्य और प्रभावशाली कविता के जरिए एक गहरा और गंभीर माहौल बनाया गया है।

यह टीजर क्रांति और लचीलेपन जैसे अहम विषयों की ओर संकेत करता है। लगता है कि अभिनेता आर्य इस कहानी के केंद्र में होंगे।

फिल्म की कहानी मुरली गोपी ने लिखी है और इसका निर्माण विनोद ने किया है। रेजिना कैसेंड्रा और सुनील जैसे कलाकार भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देंगे।

पूरी दुनिया में 'अनंथन काडू' सिनेमाघरों में 25 जून को रिलीज होगी।