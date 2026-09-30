भारत में ब्रॉडवे का सबसे बड़ा धमाका, NMACC में पहली बार 'शिकागो' का जलवा

‘शिकागो’ दुनिया के सबसे मशहूर म्यूजिकल शोज में से एक है। ये 1996 से लगातार दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है और अब तक 6 टोनी पुरस्कार जीत चुका है। इसी कहानी पर साल 2002 में फिल्म भी बनी थी, जिसे ऑस्कर मिला था। ‘ऑल दैट जैज’ और ‘सेल ब्लॉक टैंगो’ जैसे गाने आज भी काफी लोकप्रिय हैं। यह शो 1920 के दशक के अपराध, ग्लैमर और शोहरत की कहानी दिखाता है।