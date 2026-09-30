भारत में ब्रॉडवे का सबसे बड़ा धमाका, NMACC में पहली बार 'शिकागो' का जलवा

भारत में ब्रॉडवे का सबसे बड़ा धमाका, NMACC में पहली बार 'शिकागो' का जलवा
मनोरंजन
थिएटर प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। ब्रॉडवे का मशहूर म्यूजिकल ‘शिकागो’ पहली बार भारत आ रहा है। इसका मंचन मुंबई के नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) के ग्रैंड थिएटर में होगा। 21 से 31 जनवरी, 2027 तक इसके कुल 14 शो होंगे। इसे ब्रॉडवे को बड़े निर्माताओं के साथ मिलकर भारत लाया जा रहा है, जिससे दर्शकों को मुंबई में ही ब्रॉडवे जैसा अनुभव मिलेगा।
मशहूर 'शिकागो' ने जीते हैं 6 टोनी अवॉर्ड
‘शिकागो’ दुनिया के सबसे मशहूर म्यूजिकल शोज में से एक है। ये 1996 से लगातार दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है और अब तक 6 टोनी पुरस्कार जीत चुका है। इसी कहानी पर साल 2002 में फिल्म भी बनी थी, जिसे ऑस्कर मिला था। ‘ऑल दैट जैज’ और ‘सेल ब्लॉक टैंगो’ जैसे गाने आज भी काफी लोकप्रिय हैं। यह शो 1920 के दशक के अपराध, ग्लैमर और शोहरत की कहानी दिखाता है।