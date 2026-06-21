रोस्ट

रैना ने आलिया का उड़ाया मजाक

शो के दौरान रैना ने कहा, "आलिया जी, सबसे पहले तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप यहां हैं।" इस पर अभिनेत्री बोलीं, "हां, मुझे अभी थोड़ा पछतावा हो रहा है।" तभी कॉमेडियन बोले, "मैंने भी 'जिगरा' देखकर पछतावा किया था।" यह सुनते ही वहां मौजूद सभी दर्शक हंस-हंसकर लोटपोट हो गए। कॉमेडियन आगे बोले, "सच कहूं, तो आपके बगल में बैठकर थोड़ा नर्वस हूं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फैन हूं, आपके पति (रणबीर कपूर) का, बेशक आपका भी।"