आलिया भट्‌ट के बचाव में आए अली गोनी

कान्स 2026: आलिया भट्‌ट हुईं ट्रोल तो बचाव में आए अली गोनी, पोस्ट से लगाई क्लास

लेखन ज्योति सिंह 10:07 am May 14, 202610:07 am

क्या है खबर?

कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 से आलिया भट्‌ट के लुक्स लगातार लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। अभिनेत्री एक नामी ब्यूटी ब्रांड की एंबेसडर के तौर पर शिरकत करने पहुंची। इस बीच, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिससे वह लोगों के निशाने पर आ गईं। इंटरनेट का एक वर्ग आलिया को अंतरराष्ट्रीय मीडिया द्वारा कथित अनदेखी करने के लिए ट्रोल कर रहा है। अब सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनका बचाव किया गया है।