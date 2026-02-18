'रामायण' से 'महाकाली' तक, इस साल भक्ति की गहराई में बहाने आएंगी ये फिल्में

साल 2026 भारतीय सिनेमा में पौराणिक कहानियों के लिए काफी खास साबित होने वाला है। रणबीर कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' दिवाली को रोशन करने के लिए सिनेमाघरों का रुख करेगी। अक्षय खन्ना की 'महाकाली' समेत कई अन्य परियोजनाएं भी कतार में शामिल हैं। जाहिर है कि पिछले कुछ साल में 'आदिपुरुष' और 'शाकुंतलम' जैसी कई फिल्में आई हैं जो दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब साबित हुईं। चलिए 2026 में आने वाली इन फिल्मों पर नजर डालते हैं।

#1 & #2 'नागबंधम' और 'चिरंजीवी हनुमान: द इटरनल' अभिषेक नामा द्वारा निर्देशित 'नागबंधम' एक माइथो-एक्शन फिल्म है जो अब्दाली के ऐतिहासिक अफगान आक्रमण से प्रेरित है। कहानी सांस्कृतिक विरोध और दैवीय सुरक्षा के बीच के टकराव पर आधारित है। फिल्म 2026 की गर्मियों में रिलीज होगी। 'चिरंजीवी हनुमान: द इटरनल' भारत की पहली AI-जनरेटेड पौराणिक फिल्म है, जिसे हनुमान जयंती, 2026 के मौके पर सिनेमाघरों में उतारा जाएगा। राजेश मापुस्कर द्वारा निर्देशित यह फिल्म पौराणिक कथाओं और एक्शन से भरपूर होने का वादा करती है।

#3 & #4 'महाकाली' और 'सेयोन' पूजा कोल्लुरु द्वारा निर्देशित और प्रशांत वर्मा सिनेमाई यूनिवर्स (PVCU) की यह फिल्म काफी समय से चर्चा में है। 'महाकाली' में भूमि शेट्‌टी मुख्य किरदार में नजर आएंगी। वहीं अक्षय को दैव गुरू शुक्राचार्य के किरदार में देखा जाएगा। यह इसी साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कमल हासन की राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल द्वारा निर्मित 'सेयोन' 2026 के अंत में रिलीज होने की उम्मीद है। इसमें शिवकार्तिकेयन मुख्य भूमिका में हैं। कहानी पौराणिक कथाओं और दिव्य शक्तियों पर केंद्रित होगी।

