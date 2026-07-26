'इंडियन आइडल 16': ज्योतिर्मयी नायक के सिर सजा ताज, चमचमाती ट्रॉफी के साथ जीती मोटी रकम

इस सीजन के टॉप 6 फाइनलिस्ट अंशिका चोंकर, ज्योतिर्मयी नायक, तनिष्क शुक्ला, मनराज वीर सिंह, माइस्मी बसु और सुहेल सूफी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली।

ज्योतिर्मयी ने अपनी इस शानदार जीत पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "ये यात्रा लगभग 1 साल लंबी रही... खुशी है कि यह सफल साबित हुई और मुझे ये ट्रॉफी मिली।"

फिनाले को उषा उत्थुप, उदित नारायण, कुमार सानू, उर्मिला मातोंडकर और शहनाज गिल की मौजूदगी ने यादगार बना दिया।