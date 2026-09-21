बॉलीवुड की इन चर्चित फिल्मों का हॉलीवुड बना चुका रीमेक, अब 'महाराजा' की बारी

नसीरुद्दीन शाह की फिल्म 'अ वेडनसडे' 2008 में रिलीज हुई थी, जिसकी कहानी एक आम आदमी और पुलिस कमिश्नर के बीच एक दिन की घटना पर आधारित है।

2013 में हॉलीवुड ने इसका आधिकारिक रीमेक बनाया जिसे 'ए कॉमन मैन' नाम दिया गया था। इसमें बेन किंग्सले और बेन क्रॉस मुख्य किरदारों में थे।

अनिल कपूर की फिल्म 'परिंदा' (1989) भी हॉलीवुड में पहुंच चुकी है। इसे 'ब्रोकन हॉर्सेस' नाम से 2015 में रिलीज किया गया था।