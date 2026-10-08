निर्देशक शंकर ने कमल हासन के साथ 'इंडियन 3' की शूटिंग फिर से की शुरू, जानें कब तक रिलीज होगी फिल्म?

2 साल के लंबे इंतजार के बाद, 'इंडियन 3' की शूटिंग फिर से शुरू हो गई है। निर्देशक शंकर और कमल हासन एक बार फिर इस फिल्म के लिए साथ आ गए हैं।

फिल्म के फैन को इस बात का यकीन नहीं था कि यह फिल्म आगे बढ़ेगी या नहीं, खासकर इसलिए क्योंकि 'इंडियन 2' 2024 में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी।

लेकिन अब फिल्म का एक नया पोस्टर आया है, जिसने इस बात की पुष्टि कर दी है कि कमल हासन इसमें दौहरी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे और काजल अग्रवाल भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ गई हैं।