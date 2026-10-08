निर्देशक शंकर ने कमल हासन के साथ 'इंडियन 3' की शूटिंग फिर से की शुरू, जानें कब तक रिलीज होगी फिल्म?
2 साल के लंबे इंतजार के बाद, 'इंडियन 3' की शूटिंग फिर से शुरू हो गई है। निर्देशक शंकर और कमल हासन एक बार फिर इस फिल्म के लिए साथ आ गए हैं।
फिल्म के फैन को इस बात का यकीन नहीं था कि यह फिल्म आगे बढ़ेगी या नहीं, खासकर इसलिए क्योंकि 'इंडियन 2' 2024 में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी।
लेकिन अब फिल्म का एक नया पोस्टर आया है, जिसने इस बात की पुष्टि कर दी है कि कमल हासन इसमें दौहरी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे और काजल अग्रवाल भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ गई हैं।
कब रिलीज होगी फिल्म?
टीम ने 2027 की गर्मियों में फिल्म रिलीज करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि, इसकी रिलीज कुछ बड़े सीन्स की शूटिंग और पोस्ट-प्रोडक्शन के काम पर निर्भर करेगी।
निर्देशक शंकर अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में व्यस्त थे, लेकिन अब उन्होंने अपना पूरा ध्यान पहले 'इंडियन 3' को पूरा करने पर लगा दिया है।
इस पोस्टर ने फ्रेंचाइजी के लिए दर्शकों में फिर से जबरदस्त उत्साह भर दिया है।