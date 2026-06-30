टीवी से रेडियो तक अब होंगे एक नियम, ये चीजें हुईं अनिवार्य; क्या बढ़ेगा सरकार का शिकंजा?

चैनलों के लिए 30 मिनट का सार्वजनिक सेवा कंटेंट दिखाना होगा जरूरी

इन नए नियमों के तहत अब चैनलों को हर दिन सुबह 6 बजे से रात 11 बजे के बीच 30 मिनट का पब्लिक सर्विस कंटेंट दिखाना अनिवार्य होगा।

इतना ही नहीं, IPTV सेवाओं को भी इन नियमों के दायरे में लाकर आधिकारिक मान्यता दी गई है। खास बात यह है कि नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो जैसे OTT प्लेटफॉर्म को अभी तक इसमें शामिल नहीं किया गया है, इसलिए उन्हें इन नए नियमों का पालन नहीं करना पड़ेगा।

हालांकि, जानकारों का कहना है कि भविष्य में जैसे-जैसे नए नियम बनाए जाएंगे, यह स्थिति बदल सकती है। इस पर लोगों की राय अभी भी मांगी जा रही है।