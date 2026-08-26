भारत-फ्रांस की 'डेसिबेल', भारतीय AVGC-XR टैलेंट अब दुनिया भर में मचाएगा धमाल

डेसिबेल ने कुटुम्ब फाउंडेशन, वेस्टलैंड बुक्स और एनीवर्स एंड विजुअल आर्ट्स फाउंडेशन (AVAF) के साथ हाथ मिलाया है। इन साझेदारियों के तहत, पुस्तकालयों में अब ज्यादा बहुभाषी कॉमिक्स देखने को मिलेंगी, लाइब्रेरियन को खास ट्रेनिंग मिलेगी और कई पुरानी कहानियों को ग्राफिक नॉवेल्स के तौर पर नया जीवन मिलेगा।

AVAF की मदद से भारतीय एनिमेटर्स और गेम डिजाइनर्स को एनीमेला फेस्टिवल जैसे आयोजनों में दुनिया भर के लोगों से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

फ्रांस के राजदूत थिएरी मैथ्यू ने इस पहल के बारे में बात करते हुए कहा, 'डेसिबेल प्रोजेक्ट से जुड़े प्रतिभाशाली भारतीय रचनाकार संस्कृति के सच्चे 'पैसेयर्स' (वाहक) हैं, जो कहानियों, विचारों और नए प्रयोगों को सीमाओं के पार ले जाते हैं।'