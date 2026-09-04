इंदे नवर्रेट्टे साइंस-फाई थ्रिलर 'द वैफल हाउस इंडेक्स' में हुईं शामिल, जानिए क्या होगी इसकी कहानी?

यह फिल्म एक वॉफल हाउस की वेट्रेस के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी नाइट शिफ्ट में तब हंगामा मच जाता है, जब एक गनमैन वहां आ पहुंचता है।

इसके बाद एक के बाद एक कई आपदाएं आती हैं, जैसे भयंकर बाढ़, खूंखार मगरमच्छ, एक न्यूक्लियर धमाका, एलियंस और रेस्टोरेंट के नीचे एक रहस्यमयी बंकर भी सामने आता है।

फिल्म का टाइटल असल जिंदगी के 'वॉफल हाउस इंडेक्स' से लिया गया है। यह इंडेक्स इस बात का संकेत देता है कि तूफान कितने भयंकर हो सकते हैं। इसे इस आधार पर मापा जाता है कि तूफान के दौरान ये भोजनालय खुले रहते हैं या नहीं।