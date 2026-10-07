'रामायण' बनाने वाली कंपनी पर IT का छापा, विदेशी लेनदेन की जांच से मचा हड़कंप

यह फिल्म 6 नवंबर, 2026 को दुनिया भर में रिलीज होने के लिए तैयार है। भारत में इसका प्रीमियर दिवाली (8 नवंबर) के ठीक मौके पर होगा।

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में साई पल्लवी, यश, सनी देओल और रणबीर कपूर जैसे बड़े कलाकार हैं। यह महाकाव्य पहले से तय योजना के अनुसार कई भाषाओं में दर्शकों के सामने आएगा।