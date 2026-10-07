'रामायण' बनाने वाली कंपनी पर IT का छापा, विदेशी लेनदेन की जांच से मचा हड़कंप
मनोरंजन
आयकर विभाग ने प्राइम फोकस लिमिटेड के मुंबई स्थित दफ्तरों पर छापेमारी की है। यह वही कंपनी है, जो बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ अ लेजेंड' बना रही है।
यह जांच कंपनी से जुड़े विदेशी लेनदेन (रिमीटेंसेस) के सिलसिले में की जा रही है। अधिकारियों ने प्राइम फोकस से जुड़े कुछ लोगों के ठिकानों की भी तलाशी ली।
'रामायण' कब होगी रिलीज?
यह फिल्म 6 नवंबर, 2026 को दुनिया भर में रिलीज होने के लिए तैयार है। भारत में इसका प्रीमियर दिवाली (8 नवंबर) के ठीक मौके पर होगा।
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में साई पल्लवी, यश, सनी देओल और रणबीर कपूर जैसे बड़े कलाकार हैं। यह महाकाव्य पहले से तय योजना के अनुसार कई भाषाओं में दर्शकों के सामने आएगा।