टीवी स्टार नंदीश संधू ने रचाई दूसरी शादी, बंगाली रीति-रिवाज से कविता बनर्जी संग लिए सात फेरे

नंदीश संधू की शादी का जश्न शुक्रवार, 13 नवंबर को संगीत, सगाई और हल्दी की रस्मों के साथ शुरू हुआ। अभिनेता ने सोशल मीडिया पर समारोह की कुछ खूबसूरत तस्वीरें साझा की हैं। इनमें वो क्रीम रंग की धोती-कुर्ता पहने नजर आए, जबकि कविता बनर्जी लाल और क्रीम रंग की बनारसी साड़ी में बेहद खूबसूरत दिखीं। नंदीश पिछले एक साल से अपने खास पलों की झलक प्रशंसकों के साथ साझा कर रहे हैं। हाल ही में वो नेटफ्लिक्स की सीरीज 'तस्करी' में नजर आए थे। इसके अलावा वो 'अनदेखी', 'ग्रहण' और 'जुबली' जैसे OTT शोज में भी काम कर चुके हैं।