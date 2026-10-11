प्रकाश पादुकोण नहीं, दिल्ली प्रोटेस्ट में प्रियंका संग छाए ये नेता, बोले- रणवीर-दीपिका ने नहीं किया फोन

यह भ्रम तब शुरू हुआ जब एक वीडियो में प्रियंका की मदद करते हुए एक व्यक्ति दिखा, जिसे कुछ लोगों ने प्रकाश समझा।

असलियत में, वह कोई और नहीं बल्कि रोहतक से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे, जो प्रियंका की मदद कर रहे थे।

दीपेंद्र ने खुद ऑनलाइन आकर इस गलतफहमी पर सफाई दी। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि इस गड़बड़ी के बाद न तो दीपिका और न ही रणवीर सिंह ने उन्हें फोन किया।

यह घटना एक बार फिर बताती है कि ऑनलाइन अफवाहें कितनी जल्दी फैल सकती हैं।