प्रकाश पादुकोण नहीं, दिल्ली प्रोटेस्ट में प्रियंका संग छाए ये नेता, बोले- रणवीर-दीपिका ने नहीं किया फोन
दिल्ली में कांग्रेस के एक हालिया विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर कई लोग सोचने लगे कि बैडमिंटन के दिग्गज खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण (जो दीपिका पादुकोण के पिता भी हैं) उस प्रदर्शन में शामिल थे।
यह प्रदर्शन 8 अक्टूबर को सेंट्रल दिल्ली में हुआ था, जहां राहुल और प्रियंका गांधी ने INDIA ब्लॉक के अन्य नेताओं के साथ मिलकर चुनावी सूची में बदलावों का विरोध किया था।
मगर, बाद में पता चला कि प्रकाश उस जगह पर मौजूद ही नहीं थे।
दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने गलत पहचान के मामले पर दी सफाई
यह भ्रम तब शुरू हुआ जब एक वीडियो में प्रियंका की मदद करते हुए एक व्यक्ति दिखा, जिसे कुछ लोगों ने प्रकाश समझा।
असलियत में, वह कोई और नहीं बल्कि रोहतक से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे, जो प्रियंका की मदद कर रहे थे।
दीपेंद्र ने खुद ऑनलाइन आकर इस गलतफहमी पर सफाई दी। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि इस गड़बड़ी के बाद न तो दीपिका और न ही रणवीर सिंह ने उन्हें फोन किया।
यह घटना एक बार फिर बताती है कि ऑनलाइन अफवाहें कितनी जल्दी फैल सकती हैं।