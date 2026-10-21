फिल्म 'मूकुथी अम्मन 2' का ट्रेलर हुआ रिलीज, जानें कब आएगी फिल्म

इस फिल्म का निर्देशन सुंदर सी ने किया है। इसमें नयनतारा के अलावा उर्वशी, योगी बाबू और माइना नंदिनी भी अहम किरदारों में हैं।

फिल्म का संगीत हिप हॉप तमीजा ने दिया है। 'मूकुथी अम्मन 2' 6 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर इसे सूर्या की फिल्म 'सीन' और 'रामायण: पार्ट 1' जैसी बड़ी फ़िल्मों से टक्कर मिल सकती है।

अब देखना यह होगा कि यह सीक्वल दर्शकों की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाता है।



