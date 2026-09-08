राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निमिषा सजयन की 'एन्ना विलय' में धमाकेदार वापसी, रहस्य सुलझाते आएंगी नजर

'एन्ना विलय' फिल्म का नया ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है, जो एक दमदार कहानी की झलक दिखाता है। इस फिल्म में निमिषा सजयन कंचना नाम की एक वकील का किरदार निभा रही हैं।

वे करुणास नाम के मछुआरे का केस लड़ रही हैं, जिसकी जिंदगी एक रहस्यमयी गहना मिलने के बाद उलट-पुलट हो जाती है।

फिल्म की कहानी रामेश्वरम के खूबसूरत शहर में बुनी गई है। यह फिल्म परिवार के राज और सामाजिक मुद्दों को भी गहराई से दिखाती है, जो सस्पेंस से भरपूर है।

यह फिल्म 17 सितंबर, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।