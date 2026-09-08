राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निमिषा सजयन की 'एन्ना विलय' में धमाकेदार वापसी, रहस्य सुलझाते आएंगी नजर
'एन्ना विलय' फिल्म का नया ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है, जो एक दमदार कहानी की झलक दिखाता है। इस फिल्म में निमिषा सजयन कंचना नाम की एक वकील का किरदार निभा रही हैं।
वे करुणास नाम के मछुआरे का केस लड़ रही हैं, जिसकी जिंदगी एक रहस्यमयी गहना मिलने के बाद उलट-पुलट हो जाती है।
फिल्म की कहानी रामेश्वरम के खूबसूरत शहर में बुनी गई है। यह फिल्म परिवार के राज और सामाजिक मुद्दों को भी गहराई से दिखाती है, जो सस्पेंस से भरपूर है।
यह फिल्म 17 सितंबर, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
सजीव की 'एन्ना विलय' के नेटफ्लिक्स को स्ट्रीमिंग राइट्स मिले
राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सजीव पझूर ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। इस फिल्म में वाईजी महेंद्रन, पूर्णिमा भाग्यराज और विजयलक्ष्मी जैसे दमदार कलाकार भी हैं।
'एन्ना विलय' को दादासाहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ स्क्रीनप्ले का पुरस्कार मिल चुका है। इसे तुर्की के काया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी सराहा गया था।
यह भारत में 5 भाषाओं में रिलीज होगी। सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद, नेटफ्लिक्स ने इसके स्ट्रीमिंग अधिकार खरीद लिए हैं।