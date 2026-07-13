'आदर्श बाल विद्यालय' का ट्रेलर हुआ जारी, केके मेनन के अनोखे हेडमास्टर के किरदार से उठा पर्दा

'आदर्श बाल विद्यालय' 24 जुलाई को होगी स्ट्रीम

यह 7 एपिसोड की कॉमेडी-ड्रामा सीरीज 24 जुलाई को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। हुमांक गौर ने इसे निर्देशित किया है, वहीं बिस्वपति सरकार और अक्षय अस्थाना ने इसकी कहानी लिखी है।

निर्देशक का कहना है कि यह सीरीज स्कूल की असली यादों पर आधारित है, इसीलिए दर्शक इससे आसानी से जुड़ पाएंगे। केके मेनन ने अपने किरदार को ऐसा बताया है, जिससे लोग जुड़ सकेंगे और जो कई मायनों में गहरा भी है।

अर्चना पूरन सिंह भी इसमें युवा कलाकारों के साथ नजर आएंगी। अगर आपको दूसरे मौकों और स्कूल की पुरानी यादों से जुड़ी कहानियां पसंद हैं, तो यह सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए।