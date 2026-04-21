'खतरों के खिलाड़ी 15': पुराने चेहरों संग नए धुरंधर, एक्शन-रोमांच में दिखेंगे ये कलाकार
'खतरों के खिलाड़ी' का आगामी सीजन बहुत धमाकेदार होने वाला है। होस्ट रोहित शेट्टी के साथ इस 15वें सीजन में निया शर्मा (सीजन 8 की विजेता), करण वाही, जैस्मिन भसीन और मिस्टर फैजू (सीजन 12 के रनर-अप) जैसे जाने-पहचाने चेहरे वापसी कर सकते हैं। अगर आपको पहले उन्हें खतरनाक स्टंट्स करते देखना पसंद आया था, तो अब उन्हें फिर से इन चुनौतियों का सामना करते देखने के लिए तैयार हो जाइए।
नए चेहरे भी आएंगे नजर
सिर्फ पुराने खिलाड़ी ही नहीं, कुछ नए चेहरे भी शो का हिस्सा बनेंगे। गौरव खन्ना, समर्थ जुरेल और फरहाना भट्ट जैसे कलाकारों से भी शो के मेकर्स ने संपर्क किया है। पुराने सितारों और नई प्रतिभाओं का यह संगम इस सीजन में भरपूर एक्शन और रोमांच लेकर आएगा। शो का प्रोमो फरवरी में ही जारी हो चुका है, लेकिन अभी तक प्रीमियर की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। शो का यह सारा रोमांच जल्द ही कलर्स टीवी और जियो सिनेमा पर देखा जा सकेगा।