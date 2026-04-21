'खतरों के खिलाड़ी 15': पुराने चेहरों संग नए धुरंधर, एक्शन-रोमांच में दिखेंगे ये कलाकार

नए चेहरे भी आएंगे नजर

सिर्फ पुराने खिलाड़ी ही नहीं, कुछ नए चेहरे भी शो का हिस्सा बनेंगे। गौरव खन्ना, समर्थ जुरेल और फरहाना भट्ट जैसे कलाकारों से भी शो के मेकर्स ने संपर्क किया है। पुराने सितारों और नई प्रतिभाओं का यह संगम इस सीजन में भरपूर एक्शन और रोमांच लेकर आएगा। शो का प्रोमो फरवरी में ही जारी हो चुका है, लेकिन अभी तक प्रीमियर की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। शो का यह सारा रोमांच जल्द ही कलर्स टीवी और जियो सिनेमा पर देखा जा सकेगा।