'इरुमुडी' का दिल छू लेने वाला टीजर हुआ जारी, एक्शन छोड़ रवि तेजा इस अंदाज में आए नजर मनोरंजन Jun 03, 2026

'इरुमुडी' का हाल ही में एक नया टीजर सामने आया है। इसमें रवि तेजा एक ऐसे पिता के रूप में दिख रहे हैं, जो भले ही परफेक्ट न हो, लेकिन अपनी बेटी (बेबी नक्षत्र) के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है।

शिवा निर्वाण ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। यह एक फैमिली एंटरटेनर फिल्म है, जो दिल को छू लेने वाले पलों और सच्ची भावनाओं से भरी है। यह रवि के एक्शन से भरपूर किरदारों से काफी अलग है।