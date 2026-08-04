'गोल्डन डाकू' बन लौटे शिबोप्रसाद, 'बहुरूपिया' सीक्वल का पहला लुक देख रह जाएंगे हैरान

'बहुरूपिया' में अपने किरदार में वापसी को लेकर शिबोप्रसाद ने अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग पश्चिम बंगाल की 96 अलग-अलग जगहों पर की गई है।

इस फिल्म में करीब 2,500 कलाकार एक साथ जुड़े हैं और इसमें लोक परंपराओं को खास जगह दी गई है।

मालदा के गम्भीरा लोक कलाकारों ने अपने पारंपरिक गीत, मुखौटे और प्रदर्शन के साथ इसमें खास रंग जमाया है।

चुनाव और कड़ाके की गर्मी की वजह से शूटिंग में देरी हुई, फिर भी टीम ने हार नहीं मानी और काम पूरा किया।