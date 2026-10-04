'बिग बॉस' के इतिहास में पहली बार महा-एविक्शन, 6 प्रतियोगी एक साथ हुए घर से बेघर

'बिग बॉस मलयालम 8' के हालिया एपिसोड में बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला। शो के इतिहास में पहली बार एक साथ 6 प्रतियोगियों को घर से बाहर किया गया। इस बड़े एविक्शन में राकेश जैकब, लोलेट्टा लोरिन रोड्रिग्स, गायत्री आर सुरेश, सुमेश चंद्रन, जसीला परवीन और श्रीलक्ष्मी अरक्कल बाहर हो गए, वहीं मृदुला विजय और आरजे अंजलि को सीक्रेट रूम में भेजा गया। गायत्री के लिए ये शो से दूसरी विदाई है। इससे पहले वो शो के दूसरे दिन बाहर हुई थीं, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी दोबारा एंट्री हुई थी।