इन्फ्लुएंसर निधि तिवारी की मौत के बाद वायरल हुआ उनका ये दिल छू लेने वाला आखिरी पोस्ट

पुलिस उनकी मौत से पहले की घटनाओं की जांच कर रही है, खासकर दिल्ली के एक शख्स से हुई उनकी फोन काल पर। बताया जा रहा है कि यह काल बहस में खत्म हुई थी।

उस काल के बाद निधि ने खुद को सबसे अलग कर लिया था। बाद में, परिवार के सदस्यों को वह बेसुध मिलीं।

निधि ने मिस प्रीटी इंडिया 2024 का खिताब जीता था और आनलाइन दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बनाई थी। लोग उन्हें माडलिंग और सेल्फ-लव पर उनके ईमानदार पोस्ट के जरिए दूसरों को प्रेरित करने के लिए याद करते हैं।