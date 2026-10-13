जिस राजकुमार राव को नहीं पहचानते थे उज्ज्वल निकम, अब उसी के हुए मुरीद; जानिए क्या बोले
पूर्व सरकारी वकील उज्ज्वल निकम को जब ये पता चला कि राजकुमार राव फिल्म 'प्रहार: उज्ज्वल निकम की अनकही कहानी' में उनकी भूमिका निभा रहे हैं, तो उन्होंने निर्देशक से पूछा, "अरे, ये राजकुमार कौन हैं?"
लेकिन जब निकम ने सेट पर राजकुमार को देखा, तब उनके जमीन से जुड़े स्वभाव से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, "वो सच्चे कलाकार हैं। मुझे उनका स्वभाव बहुत पसंद आया।"
इस फिल्म में 26 नवंबर के मुंबई हमलों से जुड़े केस में निकम की भूमिका को खास तौर पर दिखाया गया है। फिल्म 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
राजकुमार 'दादा' में निभाएंगे सौरव गांगुली का किरदार
फिल्म 'प्रहार' में राजकुमार ने निकम का मुख्य किरदार निभाया है। वहीं वामिका गब्बी और ललित प्रभाकर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।
'शाहिद' और 'अलीगढ़' जैसी अपनी चर्चित फिल्मों के लिए मशहूर राजकुमार इसके बाद 'दादा' फिल्म में सौरव गांगुली का किरदार भी निभाते दिखेंगे।
राजकुमार के पहले से ही प्रभावशाली किरदारों की फेहरिस्त में 'प्रहार' एक और दमदार भूमिका जोड़ देगा।