नीतेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में अभिनेता यश रावण का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म में यश 33 किलो का एक भारी-भरकम कॉस्ट्यूम पहने हैं, जिसमें रावण के 10 सिर दिख रहे हैं।

इस फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइनर सानिया सरधारिया ने बताया है कि यह लुक रावण के बड़े व्यक्तित्व को दिखाता है।

इसमें रावण को एक विद्वान, योद्धा और भगवान शिव के पक्के भक्त के रूप में पेश किया गया है।