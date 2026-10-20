टाइगर श्रॉफ के हमलावरों से किया गया था यह वादा, अब हुआ खुलासा

पुलिस ने तुरंत संदिग्धों की पहचान कर ली। इनमें ऋतिक (22), रेहान (18) और फूल सिंह (18) शामिल हैं। राजस्थान में कोटा के पास इन्हें तब पकड़ा गया जब ये नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे।

जांचकर्ताओं को शक है कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथी अनिल पंडित का इस साजिश से सीधा संबंध है। माना जा रहा है कि एक हैंडलर के जरिए अनिल ने इस हमले की पूरी योजना बनवाई थी।

एक ऑडियो क्लिप भी सामने आई है, जिसमें अनिल उन फिल्मी हस्तियों को धमकी देते हुए सुनाई दे रहा है जो उसके गिरोह का समर्थन नहीं करते या फिर सलमान खान से जुड़े हैं।