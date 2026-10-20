टाइगर श्रॉफ के हमलावरों से किया गया था यह वादा, अब हुआ खुलासा
बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर एक चौंकाने वाला हमला हुआ है। रविवार शाम मुंबई में 2 लोगों ने उन पर 7 गोलियां चला दीं।
पुलिस के मुताबिक, हमलावर युवा थे। उन्हें इस काम के लिए 50,000 एडवांस दिए गए थे और हमला पूरा होने के बाद विदेश में नौकरी दिलाने का वादा भी किया गया था।
हमले को अंजाम देने के बाद, दोनों हमलावरों ने अंधेरी वेस्ट स्टेशन के पास अपनी बाइक वहीं छोड़ दी और ट्रेन पकड़कर शहर से भाग निकले।
टाइगर पर हमले के बाद 3 संदिग्धों को पकड़ा गया
पुलिस ने तुरंत संदिग्धों की पहचान कर ली। इनमें ऋतिक (22), रेहान (18) और फूल सिंह (18) शामिल हैं। राजस्थान में कोटा के पास इन्हें तब पकड़ा गया जब ये नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे।
जांचकर्ताओं को शक है कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथी अनिल पंडित का इस साजिश से सीधा संबंध है। माना जा रहा है कि एक हैंडलर के जरिए अनिल ने इस हमले की पूरी योजना बनवाई थी।
एक ऑडियो क्लिप भी सामने आई है, जिसमें अनिल उन फिल्मी हस्तियों को धमकी देते हुए सुनाई दे रहा है जो उसके गिरोह का समर्थन नहीं करते या फिर सलमान खान से जुड़े हैं।