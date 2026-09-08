कंगना रनौत ने कुल्लू पुलिस को ड्रग्स कारोबार पर शिकंजा कसने के दिए निर्देश

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कंगाना ने कई सुझाव भी दिए। इनमें किसानों को अलग-अलग फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करना, कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना शामिल है।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे जैविक उत्पादों को दुनिया भर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बढ़ावा दें।

साथ ही, उन्होंने विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर भी जोर दिया, ताकि उनका लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंच सके।