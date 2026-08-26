'खतरों के खिलाड़ी 15' के प्रतियोगियों की बढ़ी मुश्किलें, रोहित शेट्टी ने सुरक्षा पर कही बड़ी बात

'खतरों के खिलाड़ी 15' में कंटेस्टेंट्स गौरव खन्ना और करण वाही के रबर बुलेट स्टंट के दौरान चोटिल होने के बाद, होस्ट रोहित शेट्टी ने फैंस को यकीन दिलाया है कि शो में सुरक्षा का हमेशा खास ध्यान रखा जाता है।

उन्होंने साफ किया कि हर स्टंट को एक्सपर्ट्स की देखरेख में बहुत सावधानी से प्लान किया जाता है।

रोहित ने आगे कहा, 'खतरों में कोई किरदार नहीं होता। यह सिर्फ आपका और स्टंट का मुकाबला है। डर असली होता है, दबाव असली होता है, और छिपने की कोई जगह नहीं होती। यही बात 'खतरों' को इतना रोमांचक बनाती है।'