KBC में अमिताभ बच्चन ने किया सैफ अली खान से अपने रिश्ते का खुलासा, जानिए फिर क्या हुआ

इस खुलासे से सैफ भी हैरान रह गए। इसके बाद जब अमिताभ ने मजाक में पूछा कि करीना उन्हें किस रिश्ते से बुलाएंगी, तो माहौल और भी मजेदार हो गया।

इस पर सैफ ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें बस इस बात की खुशी है कि यह कोई क्विज का सवाल नहीं था।

बता दें कि सैफ और अक्षय कुमार अपनी नई फिल्म 'हैवान' के प्रमोशन के लिए KBC पर आए थे। इस फिल्म में उनके साथ बोमन ईरानी, श्रिया पिलगांवकर और राजपाल यादव भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।

यह फिल्म 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।