KBC में अमिताभ बच्चन ने किया सैफ अली खान से अपने रिश्ते का खुलासा, जानिए फिर क्या हुआ
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और सैफ अली खान के बीच एक चौंकाने वाला पारिवारिक कनेक्शन सामने आया है।
'कौन बनेगा करोड़पति' के हालिया एपिसोड में अमिताभ ने बताया कि उनकी बेटी श्वेता की शादी कपूर परिवार में हुई है।
इसी बात पर उन्होंने पूछा कि ऐसे में उन्हें सैफ की पत्नी करीना कपूर को किस रिश्ते से पुकारना चाहिए। इस तरह अमिताभ और सैफ का रिश्ता दिग्गज अभिनेता राज कपूर के जरिए आपस में जुड़ता है।
सैफ-अक्षय ने किया 'हैवान' का प्रमोशन
इस खुलासे से सैफ भी हैरान रह गए। इसके बाद जब अमिताभ ने मजाक में पूछा कि करीना उन्हें किस रिश्ते से बुलाएंगी, तो माहौल और भी मजेदार हो गया।
इस पर सैफ ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें बस इस बात की खुशी है कि यह कोई क्विज का सवाल नहीं था।
बता दें कि सैफ और अक्षय कुमार अपनी नई फिल्म 'हैवान' के प्रमोशन के लिए KBC पर आए थे। इस फिल्म में उनके साथ बोमन ईरानी, श्रिया पिलगांवकर और राजपाल यादव भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।
यह फिल्म 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।