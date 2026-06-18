अभिनेता सरवनन पर पहली पत्नी का बड़ा आरोप, दूसरी शादी पर भी उठाए सवाल

सूर्यश्री ने दूसरी शादी की वैधता को दी चुनौती

सूर्यश्री ने साफ कर दिया कि, 'अगर मुझे या मेरे सामान को कोई भी परेशानी हुई, तो उसके लिए सरवनन जिम्मेदार होंगे।'

दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते हुए कानूनी लड़ाई में उलझे हुए हैं। पहले भी सूर्यश्री ने सरवनन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था और मेंटेनेंस के लिए अदालत से आदेश दिलाया था।

अब उन्होंने सरवनन की दूसरी शादी की वैधता को भी चुनौती दी है। उनका दावा है कि यह शादी उनके तलाक की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही हो गई थी। ऐसे में पुलिस उनके इन नए आरोपों की जांच कर रही है।