कान्स 2026: रेड कार्पेट की तड़क-भड़क छोड़ अदिति राव हैदरी ने चुना ये लुक, लूट ली महफिल
मनोरंजन
अदिति राव हैदरी 2026 के कान्स फिल्म फेस्टिवल में बहुत ही खूबसूरत और सादे अंदाज में नजर आईं। उन्होंने क्रीम रंग की एक बेहद स्टाइलिश ड्रेस पहनी थी, जिसमें गले की तरफ पट्टियां और नीचे प्लेट्स वाली स्कर्ट थी। उन्हें इस लुक के लिए सानम रत्नासी ने तैयार किया था। अदिति का ये रूप रेड कार्पेट पर दिखने वाली आम तड़क-भड़क और चमक-धमक से बिल्कुल अलग और अनोखा था।
अदिति के इस लुक ने भी खींचा था सबका ध्यान
अदिति ने अपने इस लुक को और खूबसूरत बनाने के लिए बोल्ड डिजाइन के गहने पहने थे। कान्स फिल्म फेस्टिवल में इससे पहले अदिति का एक और बिल्कुल अलग रूप देखने को मिला था, जहां उन्होंने चमकीले हरे रंग का एक बेहद स्टाइलिश गाउन पहना था।
फिल्मों की बात करें तो रेड कार्पेट पर जलवे बिखेरने के अलावा अदिति को हाल ही में एक बिना डायलॉग वाली फिल्म (साइलेंट फिल्म) 'गांधी टॉक्स' में भी देखा गया था।