कान्स 2026: रेड कार्पेट की तड़क-भड़क छोड़ अदिति राव हैदरी ने चुना ये लुक, लूट ली महफिल

अदिति के इस लुक ने भी खींचा था सबका ध्यान

अदिति ने अपने इस लुक को और खूबसूरत बनाने के लिए बोल्ड डिजाइन के गहने पहने थे। कान्स फिल्म फेस्टिवल में इससे पहले अदिति का एक और बिल्कुल अलग रूप देखने को मिला था, जहां उन्होंने चमकीले हरे रंग का एक बेहद स्टाइलिश गाउन पहना था।

फिल्मों की बात करें तो रेड कार्पेट पर जलवे बिखेरने के अलावा अदिति को हाल ही में एक बिना डायलॉग वाली फिल्म (साइलेंट फिल्म) 'गांधी टॉक्स' में भी देखा गया था।

