'बिग बॉस 20': गुलु ने आम्रपाली दुबे के शरीर पर की टिप्पणी, कह डाली ये बात
मनोरंजन
'बिग बॉस 20' के घर में उस वक्त माहौल गरमा गया जब गुल्लू और आम्रपाली दुबे एक-दूसरे से भिड़ गए।
मामला तब और बढ़ गया जब गुल्लू ने आम्रपाली पर लव गिल और कनिका मान के बीच झगड़ा करवाने का आरोप लगाया।
इतना ही नहीं, उसने आम्रपाली की क्षमता का मजाक उड़ाते हुए उन्हें 'मोटी बुद्धू' कह डाला। यह टिप्पणी उनकी बुद्धिमत्ता और बाहरी रूप, दोनों पर एक ताना थी।
इस वजह से हुआ हंगामा
गुल्लू की इन टिप्पणियों के बाद तुरंत सोशल मीडिया पर विरोध की लहर उमड़ पड़ी। कई दर्शक इस बॉडी शेमिंग से काफी नाराज दिखाई दिए।
घर के अंदर भी प्रतिभागी इस मामले पर बंटे हुए हैं। कुछ का कहना है कि गुल्लू की बातों को गलत समझा गया। वहीं दूसरे मानते हैं कि उनका यह व्यवहार सारी हदें पार कर गया था। इस घटना ने 'बिग बॉस 20' के घर में पहले से चल रहे तनाव को और बढ़ा दिया है।