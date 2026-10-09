'बिग बॉस 20': गुलु ने आम्रपाली दुबे के शरीर पर की टिप्पणी, कह डाली ये बात

गुल्लू की इन टिप्पणियों के बाद तुरंत सोशल मीडिया पर विरोध की लहर उमड़ पड़ी। कई दर्शक इस बॉडी शेमिंग से काफी नाराज दिखाई दिए।

घर के अंदर भी प्रतिभागी इस मामले पर बंटे हुए हैं। कुछ का कहना है कि गुल्लू की बातों को गलत समझा गया। वहीं दूसरे मानते हैं कि उनका यह व्यवहार सारी हदें पार कर गया था। इस घटना ने 'बिग बॉस 20' के घर में पहले से चल रहे तनाव को और बढ़ा दिया है।