निरहुआ की गर्लफ्रेंड्स पर आम्रपाली दुबे ने खोले राज, शादी की अफवाहों पर भी तोड़ी चुप्पी

आम्रपाली और निरहुआ ने साल 2014 में आई अपनी भोजपुरी फिल्म 'निरहुआ हिंदुस्तानी' से साथ काम करना शुरू किया था। इसी वजह से दोनों के अफेयर की खबरें अक्सर उड़ती रहती हैं।

हालांकि, आम्रपाली ने हमेशा साफ किया है कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। जून 2025 में, जब वह अंचल के यूट्यूब शो 'द एड शो' में आई थीं, तब उन्होंने फैंस से अपनी शादी को लेकर अटकलें बंद करने की अपील की थी।

साथ ही उन्होंने बताया था कि निरहुआ अपने परिवार के साथ खुश हैं। आम्रपाली ने कहा था, "निरहुआ जी को परेशान करना बंद करें। वे शादीशुदा हैं और अपने परिवार के साथ खुश हैं। हमारी शादी के बारे में बात करना बंद करें। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और मुझे उम्मीद है कि यह रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा।"