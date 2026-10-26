'अक्का' में राधिका आप्टे का चौंकाने वाला अवतार, 80 के दशक की गैंगस्टर के रूप में आएंगी नजर
अभिनेत्री राधिका आप्टे जल्द ही आने वाली सीरीज 'अक्का' में रुद्र का किरदार निभाती दिखेंगी। यह सीरीज 1980 के दशक के मातृसत्तात्मक शहर परनूनू की कहानी बताती है, जहां रुद्र नाम का एक मुंबई का गैंगस्टर आकर सब कुछ बदल देता है।
इस सीरीज में कीर्ति सुरेश भी अहम भूमिका में हैं, जो भवानी का किरदार निभाएंगी। भवानी इस शक्तिशाली समाज की शासक है।
राधिका बोलीं: 'अक्का' में भूमिकाओं की सीमाएं धुंधली होंगी
राधिका ने रुद्र के किरदार को लेकर कुछ बातें बताईं। उन्होंने कहा कि उनका यह किरदार महिलाओं के साथ खड़ा नहीं होता, बल्कि काफी समस्याग्रस्त और मर्दाना है।
राधिका ने बताया कि इस गैंगस्टर के सभी काम खुद से प्यार न करने की वजह से उपजे हैं। सीरीज 'अक्का' सत्ता के उलझे हुए संघर्षों को गहराई से खंगालेगी और हीरो-विलेन की पारंपरिक पहचान को भी धुंधला करेगी।
इससे जेंडर रोल्स और सत्ता के समीकरणों पर एक नया और अलग नजरिया देखने को मिलेगा।