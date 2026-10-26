'अक्का' में राधिका आप्टे का चौंकाने वाला अवतार, 80 के दशक की गैंगस्टर के रूप में आएंगी नजर

राधिका ने रुद्र के किरदार को लेकर कुछ बातें बताईं। उन्होंने कहा कि उनका यह किरदार महिलाओं के साथ खड़ा नहीं होता, बल्कि काफी समस्याग्रस्त और मर्दाना है।

राधिका ने बताया कि इस गैंगस्टर के सभी काम खुद से प्यार न करने की वजह से उपजे हैं। सीरीज 'अक्का' सत्ता के उलझे हुए संघर्षों को गहराई से खंगालेगी और हीरो-विलेन की पारंपरिक पहचान को भी धुंधला करेगी।

इससे जेंडर रोल्स और सत्ता के समीकरणों पर एक नया और अलग नजरिया देखने को मिलेगा।