जानिए त्रिविक्रम श्रीनिवास और वेंकटेश दग्गुबाती की पहली फिल्म 'AK 47' कब होगी रिलीज?
फिल्म 'AK 47' में त्रिविक्रम श्रीनिवास ने पहली बार वेंकटेश दग्गुबाती को निर्देशित किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने इस फिल्म को U/A सर्टिफिकेट दिया है।
यह फिल्म पारिवारिक ड्रामा, एक्शन और रोमांच का मेल है। पहले इसकी रिलीज की तारीख कुछ तकनीकी खामियों को ठीक करने के लिए आगे बढ़ा दी गई थी और अब यह 30 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
क्या है 'AK 47' की कहानी?
फिल्म 'AK 47' की कहानी हाउस नंबर 47 में हुई एक घटना पर आधारित है, जिससे कई पारिवारिक रहस्य सामने आते हैं।
फिल्म में वेंकटेश 'चिट्टीबाबू' की भूमिका निभा रहे हैं। उनके साथ श्रीनिधि शेट्टी, नारा रोहित और निवेथा पेथुराज भी अहम भूमिकाओं में हैं।
फिल्म को एस राधा कृष्णा ने निर्मित किया है और इसका संगीत थमन एस ने तैयार किया है। इसके डिजिटल राइट्स नेटफ्लिक्स ने पहले ही खरीद लिए हैं, जिससे सिनेमाघरों में प्रदर्शन के बाद दर्शक इसे नेटफ्लिक्स पर भी देख पाएंगे।