जानिए त्रिविक्रम श्रीनिवास और वेंकटेश दग्गुबाती की पहली फिल्म 'AK 47' कब होगी रिलीज?

फिल्म 'AK 47' की कहानी हाउस नंबर 47 में हुई एक घटना पर आधारित है, जिससे कई पारिवारिक रहस्य सामने आते हैं।

फिल्म में वेंकटेश 'चिट्टीबाबू' की भूमिका निभा रहे हैं। उनके साथ श्रीनिधि शेट्टी, नारा रोहित और निवेथा पेथुराज भी अहम भूमिकाओं में हैं।

फिल्म को एस राधा कृष्णा ने निर्मित किया है और इसका संगीत थमन एस ने तैयार किया है। इसके डिजिटल राइट्स नेटफ्लिक्स ने पहले ही खरीद लिए हैं, जिससे सिनेमाघरों में प्रदर्शन के बाद दर्शक इसे नेटफ्लिक्स पर भी देख पाएंगे।