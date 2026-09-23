इम्तियाज अली के घर बजी शहनाई, बेटी इडा की हुई सगाई

इडा ने सिर्फ 17 साल की उम्र में अपनी शॉर्ट फिल्म 'लिफ्ट' का निर्देशन कर फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया था। इसके अलावा, उन्होंने अमेजन मिनीटीवी के लिए 'उलझे हुए' भी लिखा है।

उन्होंने अपनी फिल्ममेकिंग की पढ़ाई कैलिफोर्निया की चैपमैन यूनिवर्सिटी के डॉज कॉलेज ऑफ फिल्म एंड मीडिया आर्ट्स से पूरी की है।

अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, इडा ने 'रिफ्रेश' नाम का एक यूथ मेंटल हेल्थ प्लेटफॉर्म भी शुरू किया और 'व्हाई आर द कर्टेंस ब्लू' नाम के पॉडकास्ट की सह-मेजबानी भी करती हैं।

वहीं, कृष की बात करें तो, वह एक हेज फंड में क्वांटिटेटिव रिसर्चर के तौर पर काम करते हैं। इस तरह उनका फिल्म की दुनिया से कोई सीधा नाता नहीं है।

फिर भी, वे कई सालों से एक-दूसरे के साथ हैं और सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी यात्राओं की झलकियां और तस्वीरें साझा करते रहते हैं।