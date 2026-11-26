इम्तियाज ने कहा, "कुछ हिस्से ऐसे हैं, जिनमें उनका काम बहुत ही शानदार रहा है। वह बेहतरीन हैं, एक बहुत ही शानदार अभिनेता हैं और उनका काम वाकई बहुत अच्छा है। उन्हें पर्दे पर देखना बहुत सुखद था। मुझे लगता है कि भगवान राम का किरदार निभाने से उन्हें अपने जीवन में काफी मदद मिलेगी।"

नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित और नमित मल्होत्रा ​​व यश द्वारा निर्मित यह फिल्म इस साल की सबसे बड़ी हिट रही है।