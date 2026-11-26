'रामायण' में रणबीर कपूर को देखकर क्या बोले इम्तियाज अली? तारीफ में कही ये बात
क्या है खबर?
फिल्म निर्माता इम्तियाज अली ने हाल ही में एक बातचीत के दौरान बताया कि उन्होंने फिल्म 'रामायण' देखी है। उन्होंने इसमें भगवान राम के किरदार में नजर आ रहे रणबीर कपूर के अभिनय की जमकर तारीफ की। इम्तियाज का मानना है कि यह किरदार रणबीर के जीवन पर गहरा और स्थायी प्रभाव छोड़ेगा। फिल्म में रणबीर के अलावा साई पल्लवी सीता, यश रावण और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं।
तारीफ
इम्तियाज ने की रणबीर की तारीफ
इम्तियाज ने कहा, "कुछ हिस्से ऐसे हैं, जिनमें उनका काम बहुत ही शानदार रहा है। वह बेहतरीन हैं, एक बहुत ही शानदार अभिनेता हैं और उनका काम वाकई बहुत अच्छा है। उन्हें पर्दे पर देखना बहुत सुखद था। मुझे लगता है कि भगवान राम का किरदार निभाने से उन्हें अपने जीवन में काफी मदद मिलेगी।"
नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित और नमित मल्होत्रा व यश द्वारा निर्मित यह फिल्म इस साल की सबसे बड़ी हिट रही है।
कदम
निर्देशन की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं इम्तियाज
इम्तियाज ने आगे कहा, "इससे पहले कि रणबीर मेरी फिल्मों में अभिनय करना शुरू करते, हमने फिल्म निर्देशन के बारे में चर्चा की थी। उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि उनकी महत्वाकांक्षा निर्देशन करने की है। कपूर परिवार से आने और ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति के लिए, यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि उन्होंने निर्देशन करने की बात कही है। अगर वह निर्देशन नहीं करते, तो मुझे हैरानी होती।"
जानकारी
इम्तियाज को है ये उम्मीद
हालांकि, इम्तियाज को उम्मीद है कि निर्देशन शुरू करने के बाद रणबीर अभिनय को पूरी तरह से नहीं छोड़ देंगे। बता दें रणबीर की फिल्म 'रामायण' का दूसरा भाग फिलहाल 2028 में सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तय किया गया है।