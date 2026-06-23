इम्तियाज अली की 'मैं वापस आऊंगा' का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 11 दिन में 26 करोड़ पार; दूसरे सोमवार को दोगुनी कमाई ने चौंकाया
12 जून को सिनेमाघरों में आई इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' रिलीज के बाद से ही तेजी से रफ्तार पकड़ रही है।
रिलीज के 11वें दिन तक फिल्म ने देशभर में कुल 26.75 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। फिल्म को दर्शकों से मिली शानदार प्रतिक्रिया इसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बनी।
इसी वजह से दूसरे सोमवार को फिल्म ने 2.50 करोड़ रुपये की कमाई की, जो पहले सोमवार की कमाई से दोगुने से भी ज्यादा है।
'मैं वापस आऊंगा' की रविवार को 5.75 करोड़ की शानदार उछाल
पहले हफ्ते में 12.25 करोड़ रुपये बटोरने के बाद, फिल्म ने दूसरे वीकेंड पर जबरदस्त उछाल देखी। अकेले रविवार को फिल्म ने 5.75 करोड़ रुपये कमाए, जो इसके पहले वीकेंड की कुल कमाई से भी ज्यादा है।
नसीरुद्दीन शाह, दिलजीत दोसांझ, शरवरी और वेदांग रैना जैसे सितारों से सजी 'मैं वापस आऊंगा' 1947 के बंटवारे के दौर की कहानी है।
'भारत भाग्यविधाता' और 'हॉन्टेड 3D: इकोज ऑफ द पास्ट' जैसी बड़ी फिल्मों से टक्कर होने के बावजूद, फिल्म ने अपनी अलग पहचान बनाई। इसका श्रेय फिल्म को मिले दर्शकों के भरपूर प्यार और बेहतरीन समीक्षाओं को जाता है।