'मैं वापस आऊंगा' ने बॉक्स ऑफिस पर दिखाया सिनेमा का जादू, दूसरे शुक्रवार को आया 130 प्रतिशत का जबरदस्त उछाल मनोरंजन Jun 23, 2026

इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' ने अपने दूसरे शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर कमाई में 130 प्रतिशत का भारी उछाल दर्ज किया है।

शुरुआत में भले ही फिल्म थोड़ी धीमी रही, लेकिन अच्छी समीक्षाओं और सोशल मीडिया पर खूब हुई चर्चा ने इसे रफ्तार दे दी।

इसकी कहानी एक 95 साल के बुजुर्ग और उसके पोते के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां बुजुर्ग अपने पोते के साथ विभाजन से पहले की अपनी यादों को फिर से ताजा करता है।