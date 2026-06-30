इम्तियाज अली की 'मैं वापस आऊंगा' ने मचाया तहलका, बॉक्स ऑफिस पर इतने उछाल के साथ की जबरदस्त वापसी

'मैं वापस आऊंगा' की बॉक्स ऑफिस कमाई में 130% से ज्यादा का उछाल

1947 के बंटवारे की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म की कहानी एक 95 साल के बुजुर्ग और उनके पोते के इर्द-गिर्द घूमती है।

ये दोनों अपने परिवार के बीते कल को समझने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसमें दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, शरवरी और वेदांग रैना जैसे बड़े कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं।

यह फिल्म प्यार, बिछड़ने और पलायन जैसे संवेदनशील विषयों को दिखाती है। फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 1.15 करोड़ रुपये कमाए थे, लेकिन दूसरे दिन यानी शुक्रवार को इसकी कमाई में 130 प्रतिशत से भी ज्यादा का जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया।

यह एक अनोखी वापसी मानी जा रही है, जिसकी चर्चा अब हर तरफ है।