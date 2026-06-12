इम्तियाज अली की 'मैं वापस आऊंगा' हुई रिलीज, फिल्म में दिखाई जाएगी ये चीजें

शरवरी ने की 'मैं वापस आऊंगा' के बारे में बात

शरवरी ने इस फिल्म को अपने दिल के बेहद करीब बताया। उनके मुताबिक, इस फिल्म की बुनियाद में एक धड़कता हुआ दिल है।

उन्होंने आगे बताया कि यह प्यार और तड़प की एक ऐसी कहानी है, जो सभी सीमाओं, समय और यादों से परे है।

फिल्म में दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह और वेदांग रैना जैसे बड़े कलाकार भी नजर आएंगे। शरवरी ने अपने फैंस के साथ शूटिंग के दौरान के कुछ पल भी साझा किए।

उन्होंने बताया कि उन्होंने साथी कलाकारों के साथ अच्छा समय बिताया और स्थानीय व्यंजनों का भी खूब लुत्फ उठाया।