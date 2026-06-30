महेश भट्ट ने की इम्तियाज अली की 'मैं वापस आऊंगा' की गहराई की तारीफ, जानें क्या बोले
इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा', जो 1947 के बंटवारे पर आधारित एक प्यार की कहानी है, ने बॉक्स ऑफिस पर खामोशी से शानदार कामयाबी हासिल की है।
फिल्म ने भारत में 57 करोड़ से ज्यादा और दुनिया भर में 73.01 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म की सच्ची कहानी कहने के अंदाज ने दर्शकों का दिल जीत लिया और महेश भट्ट ने इसे एक तरह की बगावत बताया।
महेश ने 'मैं वापस आऊंगा' की सच्चाई की तारीफ की
महेश ने फिल्म की तारीफ करते हुए कहा कि यह इंसानों के जुड़ाव और जिंदगी के मकसद से जुड़े गहरे सवालों को तलाशती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनकी क्लासिक फिल्में 'अर्थ' और 'जख्म' थीं।
आसान जवाब देने के बजाय, 'मैं वापस आऊंगा' दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देती है। फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, शरवरी, दिलजीत दोसांझ और वेदांग रैना जैसे शानदार कलाकार हैं।
फिल्म का संगीत एआर रहमान ने तैयार किया है और इसके बोल इरशाद कामिल ने लिखे हैं। महेश का मानना है कि इस फिल्म का अपना एक अलग अंदाज इसे हमेशा यादगार बनाएगा।