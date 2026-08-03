'बॉबी ब्यूटी पार्लर' से इम्तियाज अली-अनुराग कश्यप करने जा रहे बड़ा धमाका, जानिए पूरी कहानी?

इम्तियाज अली और अनुराग कश्यप मिलकर शाश्वत द्विवेदी के निर्देशन में बनी एक शॉर्ट फिल्म 'बॉबी ब्यूटी पार्लर' प्रस्तुत कर रहे हैं। यह फिल्म 6 अगस्त को यूट्यूब के 'ओह शॉर्ट फ्लिप्स' चैनल पर रिलीज होगी।

इसमें अद्रिजा सिन्हा, पारुल राणा, सक्षम राज और प्रीति कोचर मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म की कहानी 2 बचपन के दोस्तों के बारे में है, जो एक पड़ोस के ब्यूटी पार्लर में अपनी आखिरी दोपहर गुजारते हुए पुरानी यादों में खो जाते हैं।