'बॉबी ब्यूटी पार्लर' से इम्तियाज अली-अनुराग कश्यप करने जा रहे बड़ा धमाका, जानिए पूरी कहानी?
इम्तियाज अली और अनुराग कश्यप मिलकर शाश्वत द्विवेदी के निर्देशन में बनी एक शॉर्ट फिल्म 'बॉबी ब्यूटी पार्लर' प्रस्तुत कर रहे हैं। यह फिल्म 6 अगस्त को यूट्यूब के 'ओह शॉर्ट फ्लिप्स' चैनल पर रिलीज होगी।
इसमें अद्रिजा सिन्हा, पारुल राणा, सक्षम राज और प्रीति कोचर मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म की कहानी 2 बचपन के दोस्तों के बारे में है, जो एक पड़ोस के ब्यूटी पार्लर में अपनी आखिरी दोपहर गुजारते हुए पुरानी यादों में खो जाते हैं।
अनुराग ने फिल्म के बारे में कही ये बात
अनुराग ने इस फिल्म को 'दोस्ती, सपने और बड़े होने' का एक भावनात्मक सफर कहा है। वहीं, इम्तियाज का कहना है कि फिल्म के छोटे-छोटे पल उन्हें बेहद पसंद आए हैं।
शाश्वत द्विवेदी अपनी इस कृति को यूट्यूब पर रिलीज करने को लेकर उत्साहित हैं, वही प्लेटफॉर्म जहां उन्होंने अपनी फिल्म बनाने हुनर को निखारा। इस फिल्म को जाह्नवी अस्थाना और रंजन सिंह ने निर्मित किया है।