इमरान खान को भारत छोड़ना होगा या मिलेगी राहत? बॉम्बे हाई कोर्ट में कल होगी सुनवाई 

इमरान के खिलाफ FRRO ने भारत छोड़ो नोटिस जारी कर उन्हें 28 अक्टूबर तक देश से जाने के लिए कहा था।

अभिनेता को वाकई देश से जाना होगा या फिर उन्हें राहत मिलेगी, इसका फैसला 27 अक्टूबर को कोर्ट करेगा जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।

फिलहाल, सोमवार को दोनों पार्टियों ने कोर्ट से शॉर्ट एडजॉर्प्शन (सुनवाई को थोड़े समय के लिए टालना) की अपील की, इसलिए सुनवाई 26 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई।